Cercasi un Draghi spagnolo (per il bene dell’Europa) (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Spagna, da anni immersa in una profonda crisi politica, istituzionale ed economica, continua a nascondere la realtà. E a ricordargliela ci sono non poche organizzazioni internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione europea. La più recente è stata l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd), che nell’ultimo report smentisce le prospettive di ripresa del governo socialista di Pedro Sánchez. Così recita un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano Abc: “L’impegno del governo (spagnolo, ndr) nel disegnare una realtà virtuale per la Spagna e un presente in cui ‘tutti usciamo più forti’ è diventato un esercizio retorico di demagogia”. Sánchez e i ministri negano i fatti e sostengono che la crescita sia solida e costante. E cosa si può fare per rimediare la situazione? “La Spagna è il carrozzone dell’Unione europea – si ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Spagna, da anni immersa in una profonda crisi politica, istituzionale ed economica, continua a nascondere la realtà. E a ricordargliela ci sono non poche organizzazioni internazionali, tra cui il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione europea. La più recente è stata l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Oecd), che nell’ultimo report smentisce le prospettive di ripresa del governo socialista di Pedro Sánchez. Così recita un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano Abc: “L’impegno del governo (, ndr) nel disegnare una realtà virtuale per la Spagna e un presente in cui ‘tutti usciamo più forti’ è diventato un esercizio retorico di demagogia”. Sánchez e i ministri negano i fatti e sostengono che la crescita sia solida e costante. E cosa si può fare per rimediare la situazione? “La Spagna è il carrozzone dell’Unione europea – si ...

