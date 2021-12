Camera approva pdl di contrasto a mine antiuomo (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulle Misure per contrastare il finanziamento elle imprese produttrici di mine antiuomo di munizioni e submunizioni a grappolo. Il testo aveva ottenuto l'ok anche dal Senato. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Lahato all'unanimità la proposta di legge sulle Misure per contrastare il finanziamento elle imprese produttrici didi munizioni e submunizioni a grappolo. Il testo aveva ottenuto l'ok anche dal Senato.

