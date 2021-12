Zlatan Ibrahimovic: “Gli Scudetti con la Juve li ho vinti, non li possono togliere” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Con me è stato il top”. Con queste parole Zlatan Ibrahimovic, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ricorda Luciano Moggi, direttore tecnico della Juventus, la prima squadra italiana del fuoriclasse svedese. E sugli Scudetti vinti con la Juventus nel periodo di Calciopoli: “Li abbiamo vinti, e nessuno ce li può togliere. Nessuno può cancellare il sudore, la fatica, la sofferenza, gli infortuni, i gol. Per questo, quando dicono che in carriera ho vinto undici Scudetti, li correggo: sono tredici. Moggi era uno che incuteva soggezione, anche se non a me. Come Berlusconi”, ha concluso l’ex attaccante della Juve che ha anche raccontato un aneddoto dei suoi primi giorni a Torino: “Il primo giorno, dopo la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Con me è stato il top”. Con queste parole, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ricorda Luciano Moggi, direttore tecnico dellantus, la prima squadra italiana del fuoriclasse svedese. E suglicon lantus nel periodo di Calciopoli: “Li abbiamo, e nessuno ce li può. Nessuno può cancellare il sudore, la fatica, la sofferenza, gli infortuni, i gol. Per questo, quando dicono che in carriera ho vinto undici, li correggo: sono tredici. Moggi era uno che incuteva soggezione, anche se non a me. Come Berlusconi”, ha concluso l’ex attaccante dellache ha anche raccontato un aneddoto dei suoi primi giorni a Torino: “Il primo giorno, dopo la ...

