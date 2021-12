Variante Omicron, Minelli: “Aumento contagi ma non gravità malattia” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Per effetto della Variante Omicron si potrebbe avere un discreto peggioramento del quadro epidemiologico, ma non di quello clinico in ragione di una valida protezione che i vaccinati, tanto più con terze dosi, hanno di fatto acquisito. Come dire, se ancora ce ne fosse bisogno, che a forte rischio di ammalarsi – e non solo per effetto della Variante Omicron – rimangono elettivamente i soggetti non vaccinati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, commentando i primi dati che stanno arrivando da Israele e che mostrerebbe, come ha detto il ministro della sanità israeliano Nitzan Horowitz, che con 3 dosi di vaccino Pfizer si è protetti dalla Variante Omicron. “Io ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Per effetto dellasi potrebbe avere un discreto peggioramento del quadro epidemiologico, ma non di quello clinico in ragione di una valida protezione che i vaccinati, tanto più con terze dosi, hanno di fatto acquisito. Come dire, se ancora ce ne fosse bisogno, che a forte rischio di ammalarsi – e non solo per effetto della– rimangono elettivamente i soggetti non vaccinati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la Medicina personalizzata, commentando i primi dati che stanno arrivando da Israele e che mostrerebbe, come ha detto il ministro della sanità israeliano Nitzan Horowitz, che con 3 dosi di vaccino Pfizer si è protetti dalla. “Io ...

