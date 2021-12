Vaccini, via libera dell’Aifa per gli under 12: si dovrebbe partire il 23 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bassetti: «Un’opportunità per proteggere i più piccoli e tenere aperte le scuole». Il Centro europeo per la prevenzione delle malattie: «Aumentata proprio in quella fascia il tasso di ricovero» Leggi su lastampa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bassetti: «Un’opportunità per proteggere i più piccoli e tenere aperte le scuole». Il Centro europeo per la prevenzione delle malattie: «Aumentata proprio in quella fascia il tasso di ricovero»

Advertising

WRicciardi : Sospendere i brevetti sui vaccini anti-Covid: l’appello di 130 organizzazioni di sanità pubblica - MediasetTgcom24 : Via libera Aifa vaccinazione Covid per bimbi 5-11 anni #covid - Radio1Rai : ??#Vaccini Via libera dell’#Aifa alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica 5-11 anni. La somministrazion… - DossiCarla : RT @tg2rai: Vaccini, via libera dell'AIFA per la fascia 5/11 anni. Balzo delle terze dosi. Salgono contagi e ricoveri, 103 le vittime. Nell… - valmoriani : RT @Radio1Rai: ??#Vaccini Via libera dell’#Aifa alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica 5-11 anni. La somministrazione avverrà… -