Solita uniformità | la critica al VAR sul gol del Sassuolo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato su Twitter il pareggio per 2-2 trae Napoli, soffermandosi in particolare sull'episodio della rete annullata a Defrel nel recupero dopo l'intervento del Var. Arbitro PezzutoNapoli "C'era fallo su Rrahmani nell'azione del gol delannullato. Quindi bene l'intervento del Var, col solito problema che fin qui era stato spiegato che su questi falli valutati in campo il Var non interveniva". ECCO IL TWEET: C'era fallo su #Rrahmani nell'azione del gol del #annullato. Quindi bene l'intervento del #Var, col solito problema che fin qui era stato spiegato che su questi falli valutati in campo il #Var non interveniva.Insomma, lacosa dell'Napoli— Giovanni ...