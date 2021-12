“Sempre più vicini” Baci | coccole e carezze | tra i due allievi di Amici 21 è scoppiata la passione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’edizioni di21 non smette di appassionare. A 20 anni dalla prima edizioni gli ascolti per Maria De Filippi continuano a volare. In attesa del serale, che inizierà tra qualche mese, l’edizione della domenica resta uno degli appuntamenti più visti. La mossa di Pier Silvio Berlusconi per fermare Domenica In sta pagando e non poco. Merito della De Filippi, magnifica padrona di casa, dei ragazzi e degli insegnanti anche se gli screzi non mancano. Su tutti quelli tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Proprio la Celentano, pochi giorni fa, ha chiarito il suo rapporto con il nuovo maestro di21. “A livello personale mi trovo bene. È simpatico, carino, ci ho ballato anche la bachata insieme. Ma nel merito della danza insegnata, ecco, abbiamo visioni molto diverse. E due età e gradi di esperienza differenti. Mi fa arrabbiare parecchio. Ma ...