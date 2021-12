Roma, Mourinho: «Con l’Inter inventerò una squadra. Zaniolo? Difficile giocare in A» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna: le sue dichiarazioni José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. INFORTUNI E SQUALIFICHE – «Dobbiamo inventare una squadra per giocare sabato, menomale che Mancini l’ho cambiato presto altrimenti magari prendeva un giallo anche lui». BOLOGNA – «Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perché dei giocatori hanno giocato con delle difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) José, allenatore della, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna: le sue dichiarazioni José, allenatore della, ha parlato al termine del match perso contro il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. INFORTUNI E SQUALIFICHE – «Dobbiamo inventare unapersabato, menomale che Mancini l’ho cambiato presto altrimenti magari prendeva un giallo anche lui». BOLOGNA – «Complimenti al Bologna e a Sinisa, hanno fatto una bella partita, hanno preso i tre punti ma complimenti anche ai miei che hanno dato tutto contro tutto e tutti. Ci sono stati infortuni prima e durante la partita, oltre a qualcuno nascosto perché dei giocatori hanno giocato con delle difficoltà. Sono orgoglioso di questi ragazzi, non ho sensazioni ...

