Live Sassuolo-Napoli 0-0 Spalletti con Mertens e Lobotka (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Napoli capolista va sul campo del Sassuolo dopo il poker rifilato alla Lazio. Proprio i neroverdi hanno sconfitto il Milan a domicilio consentendo agli azzurri di salire da soli in vetta alla... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilcapolista va sul campo deldopo il poker rifilato alla Lazio. Proprio i neroverdi hanno sconfitto il Milan a domicilio consentendo agli azzurri di salire da soli in vetta alla...

Advertising

SoccerLive001 : RT @sidiq_aryan: Sassuolo VS Napoli Live Streaming - SoccerLive001 : RT @007Suhrab: Sassuolo vs Napoli Live Stream - sidiq_aryan : RT @Primefelix1: Sassuolo vs Napoli Live Stream - Primefelix1 : RT @sidiq_aryan: Sassuolo VS Napoli Live Streaming - Primefelix1 : RT @007Suhrab: Sassuolo vs Napoli Live Stream -