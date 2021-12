Ingegneria Industriale ed Ambientale, laurea Isfoa per il professionista Fidenzio Benedetti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore Isfoa, ha presieduto l’ultima sessione di laurea in qualità di relatore, avvenuta in presenza. Il discente Fidenzio Benedetti è un noto ed importante professionista di livello nazionale. Ha discusso con estremo successo la propria Tesi “Riduzione dei consumi energetici in una moderna centrale frigorifera B.T.”. Dopo aver frequentato l‘intero ciclo di lezioni ed essere risultato uno dei migliori e più profittevoli discenti del proprio corso, ha quindi conseguito il Diploma di laurea Magistrale in Ingegneria Industriale ed Ambientale con specializzazione in Riduzione ed Ottimizzazione dei Consumi Energetici. Titolo rilasciato dalla Facoltà di Ingegneria ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore, ha presieduto l’ultima sessione diin qualità di relatore, avvenuta in presenza. Il discenteè un noto ed importantedi livello nazionale. Ha discusso con estremo successo la propria Tesi “Riduzione dei consumi energetici in una moderna centrale frigorifera B.T.”. Dopo aver frequentato l‘intero ciclo di lezioni ed essere risultato uno dei migliori e più profittevoli discenti del proprio corso, ha quindi conseguito il Diploma diMagistrale inedcon specializzazione in Riduzione ed Ottimizzazione dei Consumi Energetici. Titolo rilasciato dalla Facoltà di...

