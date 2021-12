Il Napoli si fa rimontare ma rimane primo | 2-2 col Sassuolo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dopo il colpaccio a San Siro, ilferma anche ilal ‘Mapei Stadium’. Gli uomini di Spalletti sciupano due reti di vantaggio e vengono acciuffati sul 2-2 quasi allo scadere dal gol di Ferrari, per un punto che permette di mantenere la testa della classifica ma anche a Milan e Inter di accorciare. E’ la capolista che prova da subito a fare la partita, ancora una volta con Mertens terminale offensivo supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. Sono questi ultimi due a rendersi maggiormente pericolosi: il polacco manda alto in girata da buona posizione, il capitano azzurro invece prova a sorprendere Consigli con un tiro di punta, ma il portiere neroverde si esalta con un bel riflesso. Pronta la risposta, dall’altro lato, di Ospina: al tramonto della prima frazione, ilci prova sugli ...

