(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl, a seguito dell’iniziativa svoltasi il 18 Ottobre scorso, a cui ha partecipato anche Padre Alex Zanotelli, e in vista dell’udienza del Tribunale di Napoli del 72021 relativa alla richiesta di fallimento dell’Alto Calore Servizi, ha organizzato unpubblico per Venerdì 3alle ore 10.30 presso il Circolo della Stampa sito al Corso Vittorio Emanuele di. Sono stati invitati i Parlamentari e i Consiglieri Regionali eletti nella nostra provincia. Ilinvita i Sindacati, le Forze sociali e politiche, le Associazioni e i Cittadini a partecipare per confrontarsi sulle iniziative più ...

Advertising

anteprima24 : ** Comitato Acqua Bene Comune-aspettando Godot, incontro ad #Avellino per il 3 dicembre ** - TibetNews11 : L'acqua corrente finanziaria si infiltra nell'altopiano innevato Intervista con Wang Chunqiao, Segretario del Comit… - anteprima24 : ** Sequestro preventivo #Gesesa, arriva la nota del Comitato Sannita Abc ** - BaphoMet135711 : Dopo 2 anni mi aspetto che qualcuno ripari il buco delle Terapie Intensive, non che un Comitato Scientifico distrib… -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Acqua

anteprima24.it

PARMA - Tutto pronto per l'esordio nel campionato Under 16,FIN Lombardia, della Sport Center Polisportiva. Le atlete, allenate da Andrea Del Monte, ...che gli ha insegnato come si sta in...Ogni anno, porta nelle case e nelle aziende del territorio oltre 80 milioni di metri cubi di, ... IL CENTRO: INIZIATIVA CHARITY CON DISCORADIO A FAVORE DELMARIA LETIZIA VERGA Notizia ...Nel 2020 l'acqua è stata quotata in borsa, ma le associazioni ambientaliste (e non solo) non ci stanno e scendono in piazza a protestare ...“Il Partito Democratico di Ciampino si vede costretto ad intervenire nuovamente per ripristinare la verità e smentire le bugie contenute nell’ultimo ...