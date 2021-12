Anche per Inzaghi lamentarsi è da sfigati: «Emergenza in difesa ma non c’è nessun problema» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ho la fortuna di avere a disposizione una rosa di tanti professionisti che si allenano seriamente e nel migliore dei modi. Siamo in Emergenza nel reparto difensivo, ma ho piena fiducia in chi giocherà. Bastoni non è disponibile. Ha avuto una gastroenterite stanotte. Non ci sono neAnche de Vrij, Ranocchia, Darmian e Kolarov, ma non c’è nessun problema Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida allo Spezia l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi s’è iscritto al partito di Spalletti. lamentarsi è da sfigati, specie con rose lunghe, costruite proprio per affrontare le emergenze. Oggi all’Inter mancano cinque calciatori nel reparto difensivo, ma – così dice Inzaghi – non c’è nessun problema. Si va ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ho la fortuna di avere a disposizione una rosa di tanti professionisti che si allenano seriamente e nel migliore dei modi. Siamo innel reparto difensivo, ma ho piena fiducia in chi giocherà. Bastoni non è disponibile. Ha avuto una gastroenterite stanotte. Non ci sono nede Vrij, Ranocchia, Darmian e Kolarov, ma non c’èIntervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida allo Spezia l’allenatore dell’Inter Simones’è iscritto al partito di Spalletti.è da, specie con rose lunghe, costruite proprio per affrontare le emergenze. Oggi all’Inter mancano cinque calciatori nel reparto difensivo, ma – così dice– non c’è. Si va ...

Advertising

ladyonorato : Se non siamo disposti a lottare con tutte le nostre forze per fermare questo progetto, diverrà realtà prima di quan… - pfmajorino : Se tutti quelli che sono intervenuti per difendere il Natale dai (goffissimi) suggerimenti della Commissione UE s… - GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Negli ???? STATI UNITI ???? esistono anche dei giudici disposti a combattere per difendere i c… - rudylarossa : RT @KarlOne71: Ho l'impressione che, anche stavolta, ce la sucano e basta. Perché, alla fine, risulterà come la Juve ha fatto si più plusva… - fendente1 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager Eccoli i nostri calendari 2022 per ordinarli mandare whatsapp al 3339521373 -… -