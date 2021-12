Usa, sparatoria in un liceo in Michigan: almeno tre morti e sei feriti. In custodia un 15enne (Di martedì 30 novembre 2021) È di almeno tre morti e sei feriti il bilancio di una sparatoria in un liceo in Michigan. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è stato fermato dalla polizia. La strage è avvenuta alla Oxford High School di Oxford. Secondo quanto riporta la Cnn sul posto è stata recuperata una pistola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) È ditree seiil bilancio di unain unin. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è stato fermato dalla polizia. La strage è avvenuta alla Oxford High School di Oxford. Secondo quanto riporta la Cnn sul posto è stata recuperata una pistola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa, sparatoria in un liceo in Michigan: almeno 3 morti Almeno 3 morti e sei feriti. È questo il bilancio di una sparatoria avvenuta negli Stati Uniti, in un liceo in Michigan. Secondo i media Usa, il responsabile avrebbe 15 anni e sarebbe stato fermato dalla polizia.

Usa, sparatoria in una scuola in Michigan: tre studenti uccisi L'autore della sparatoria, avvenuta nella Oxford High School di Oxford a nord di Detroit, è stato arrestato. Tra i feriti figura anche un insegnante, ha precisato l'ufficio dello sceriffo della ...

Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti La Repubblica Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti Tre studenti sono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite in una scuola superiore del Michigan, negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco. Lo riporta l'Abc citando ...

