M5s | Conte | su 2Xmille libera scelta di singoli

rtl1025 : ?? 'Le molestie in diretta a #GretaBeccaglia, giornalista di Toscana TV, sono un attacco alle libertà di tutte le do… - lucianonobili : “Il #M5S non andrà più sulla #Rai” tuonava, pochi giorni fa, il re dei penultimatum #Conte. Che ci fa, allora, il s… - Linkiesta : La storia dei Cinquestelle andrebbe studiata a scuola, nell’ora di educazione civica Quale scrittore avrebbe saput… - bibillaqueen : RT @LaNotiziaTweet: M5S oscurato dalla #Rai. Ad ottobre #Conte trattato da comparsa. Servizietto pubblico all’ex premier. Appena 12 minuti… - SHIN_Fafnhir : RT @cappello_di: Ecco cosa succede a chi fa/è servo del Sistema #ConteServoDelSistema #Movimento5Servi -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

Lo afferma Giuseppe, leader del Movimento 5 stelle, entrando all'Assemblea di Confartigianato, rispondendo a una domanda sull'accesso al 2 per mille, ovvero al tradizionale finanziamento ...Si sono chiuse alle 12 le urne per il voto, iniziato ieri sulla piattaforma SkyVote, con cui il leader delGiuseppeha chiesto l'accesso al 2 per mille, una forma di finanziamento pubblico finora rifiutata dal Movimento e che ancora non sarebbe ben vista dal fondatore Beppe Grillo . Se vincerà il ...Tucci (M5s): «Le risorse sono una boccata d'ossigeno per i comuni dissestati spesso colpiti da frane o eventi climatici avversi» ...Roma, 30 nov (Adnkronos) – “C’è stata un’ottima partecipazione e il 72% è a favore del 2xmille, la stragrande maggioranza. Io ho preso atto di una richiesta che era già sul tavolo, e mi è sembrato opp ...