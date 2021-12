Bernardeschi assicura | « Oggi è partita una rincorsa fatta di orgoglio»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi assicura

Calcio News 24

'La Juve ora ha uno spirito diversoDe Ligt - - , abbiamo capito che per vincere dobbiamo ... Ai ko di Chiellini (rientra in gruppo domani), De Sciglio esi è aggiunto dunque il ...... anche se il ct valuta anche altre soluzioni come quelle die Insigne come falso nueve. "La Figcche Immobile si sia infortunato domenica contro la Salernitana (ma ha corso come ...Mister Gasperini legge alla perfezione lo schieramento di Allegri e i suoi cambi a gara in corso, trasformando la squadra di volta in volta Il tecnico della Juve Allegri ieri sera ha provato ad attacc ...Danilo, difensore della Juventus, ha rassicurato tutti i tifosi bianconeri dopo l'annuncio del club circa il suo infortunio, che lo terrà fuori per due mesi: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stat ...