Aumento Pensioni 2022 (anche minime), da gennaio via alla rivalutazione: tabelle e importi (Di martedì 30 novembre 2021) Adesso è ufficiale, con il decreto pubblicato in gazzetta pochi giorni fa aumenteranno le Pensioni a partire dal 1 gennaio 2022. L'Aumento delle Pensioni riguarda tutti, in base alla fascia di reddito. Niente più meccanismo di rivalutazione utilizzato negli ultimi dieci anni per tornare a un meccanismo più semplice, a fasce. Come riporta la nota: "Con questo meccanismo si attua una rivalutazione piena al 100% per le persone fino a 4 volte il minimo (ovvero 2.062 euro lordi), al 90% sulla quota di pensione tra quattro e cinque volte il minimo (fascia tra 2.062 e 2.577,90 euro) e del 75% sulle Pensioni oltre cinque volte la quota minima. Per la fascia con indice di perequazione al 90% la rivalutazione effettiva sarà ...

