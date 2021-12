Cos'è il virus sinciziale che sta preoccupando molti genitori in tutta Italia (Di giovedì 11 novembre 2021) Nelle ultime settimane abbiamo letto spesso articoli che raccontavano di diversi bimbi ricoverati per patologie respiratorie legate al virus sinciziale . Non solo. È stata lanciata una vera e ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 novembre 2021) Nelle ultime settimane abbiamo letto spesso articoli che raccontavano di diversi bimbi ricoverati per patologie respiratorie legate al. Non solo. È stata lanciata una vera e ...

Advertising

LinaVadal : Ancora? Basta non ne se può più !! Non ho vi volete vaccinare non volete in green pass cambiate nazione andate dove… - gianma1980VR : @Dennypool2 @LiberasceltaIT Arrivo lì. Esiste una norma? La rispetti, non ti va bene? Spiace In macchina con il ro… - Nixnives1 : @2021Reinvictus Il vaccinato ha mooooolte meno probabilità di finire in terapia intensiva quindi di prendere il vir… - roby_italy_51 : @sibilla75 Dopo 2 anni di pandemia cos'ha capito di come avviene la trasmissione del virus? - Obbyt_ : Ma cos'è un virus gastrointestinale Lulù che fa venire la febbre a Manuel per una discussione? Ok per carità, però anche meno. #gfvip -