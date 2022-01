La Contea Gentile sbarca su Indiegogo

(Di lunedì 1 novembre 2021) Tra le grandi opere di letteratura che sono entrate nella mente e nel cuore di intere generazioni, le pubblicazioni di J.R.R. Tolkien occupano sicuramente un posto privilegiato. Ambientazioni suggestive, personaggi intensi e storie indimenticabili hanno stupito e affascinato lettori di tutto il mondo per anni. Nicolas, un giovane pasticciere e geologo abruzzese, ha trovato in particolare nel modo di vivere degli hobbit, i mezzuomini protagonisti della trilogia del “Signore degli Anelli”, un’ispirazione da riportare nella quotidianità. Allegria, ricerca del comfort, amicizia e forte senso di comunità sono solo alcune delle caratteristiche degli hobbit che hanno fatto innamorare Nicolas del loro stile di vita. La serenità e la gioia portata dalle piccole cose, unita all’ambientazione bucolica e familiare, hanno un fascino travolgente che certamente ha contribuito ...

Advertising

FabioPariante : ??Lo sai che in Italia c'è la Contea degli Hobbit? Per saperne di più, ecco la mia intervista a Nicolas Gentile, del… -

Ultime Notizie dalla rete : Contea Gentile

Lega Nerd

Come riporta People , lo sceriffo delladi Orange ha dichiarato che non sono state trovate ... Era l'uomo più, adorabile, divertente e solidale che avessi mai conosciuto. La persona più ...Il nome che gli ha dato?. In collegamento anche la moglie, Alice Mariani, che condivide con lui questa passione e che lo aiuta nella progettazione e realizzazione del villaggio. Ospite ...L'accesso all'acqua pulita in Kenya, una cantante lirica pasticcera e un villaggio in Abruzzo ispirato al 'Signore degli Anelli'. Sono tra i temi della puntata del programma 'Il mondo insieme', condot ...Domenica 9 gennaio ore 13.50 nella trasmissione "Il mondo insieme" su Tv2000 si parlerà anche dell'accesso all'acqua potabile in Kenya L’accesso all’acqua ...