Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2021 ore 19 | 15

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)DEL 20 OTTOBREORE 19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA PONTINA RIMOSSO IL MEZZO PESANTE, PERMANGONO CODE A TRATTI DA VIA DI CASTAGNETTA A VIA DI VALLELATA CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE ADIACENTI CODE SU VIA LAURENTINA, TRA PONTINA E CASTAGNETTA ALTRE CODE SULLA PONTINA VECCHIA ALLA’LTEZZA DI VIA DEI RUTULI, TUTTO IN DIREZIONE LATINA SUL TRATTO URBANO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CODE DA VIALE TOGLIATTI SUL RACCORDO POI CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOEMENTANA BIS IN INTERNA CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E TRA NOMENTANA E A24, POI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA SULLA VIA TIBURTINA UN INCIDENTE E’ LA ...