Tor Bella Monaca, recuperati e restituiti cinque locali Ater (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – Continua, coordinata dalla Prefettura, l’azione delle Forze dell’ordine per riaffermare sicurezza e legalità sul territorio. Si sono svolte questa mattina, le operazioni di recupero e restituzione di 5 locali Ater, posti ai piani terra dei singoli fabbricati, siti in viale Santa Rita da Cascia ai civici 20, 30 e 40, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Alle operazioni di recupero hanno partecipato, oltre al personale del VI Distretto di Polizia “Casilino”, anche quello dell’Arma dei Carabinieri, di Polizia Locale Roma Capitale e Ater. Durante le operazioni di sgombero dei locali, un uomo si è arrampicato e posizionato sul cornicione del palazzo con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato ha permesso di afferrarlo e metterlo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma – Continua, coordinata dalla Prefettura, l’azione delle Forze dell’ordine per riaffermare sicurezza e legalità sul territorio. Si sono svolte questa mattina, le operazioni di recupero e restituzione di 5, posti ai piani terra dei singoli fabbricati, siti in viale Santa Rita da Cascia ai civici 20, 30 e 40, nel quartiere di Tor. Alle operazioni di recupero hanno partecipato, oltre al personale del VI Distretto di Polizia “Casilino”, anche quello dell’Arma dei Carabinieri, di Polizia Locale Roma Capitale e. Durante le operazioni di sgombero dei, un uomo si è arrampicato e posizionato sul cornicione del palazzo con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato ha permesso di afferrarlo e metterlo ...

Advertising

a_padellaro : TANTI TIPI DI ASTENSIONISTI Abito in un bilocale che cade a pezzi di Tor Bella Monaca, o di Porta Palazzo, o di Sec… - virginiaraggi : Oggi a Tor Bella Monaca insieme a Francesca Filipponi, candidata presidente al VI municipio di Roma, una passeggiat… - virginiaraggi : Bene rimozione insegna Bar Moccia a Tor Bella Monaca. Il locale era stato sequestrato mesi fa perché ritrovo di cri… - StefanoCalda : @mafumi50 @HuffPostItalia Nel 6° municipio ci sono 256 mila residenti e non è solo Tor Bella Monaca. Qui ha sempre… - mafumi50 : @HuffPostItalia Dico mi pare che abbiano vinto solo in quel Municipio, tacci er peggio! Per chi non è di Roma- Tor Bella Monaca -