Soelden 2021: programma, orari e dove vedere le gare in tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo weekend, 23 e 24 ottobre, torna la Coppa del Mondo di sci alpino. Come sempre le gare di Soelden 2021 sul ghiacciaio del Rettenbach aprono la nuova stagione. Soelden 2021: cosa aspettarci da questa apertura? Lo scorso anno fu una grande vittoria per le azzurre con Marta Bassino e Federica Brignone sul podio, prima e seconda posizione. Le due atlete italiane sono ancora tra le principali favorite, insieme a Sofia Goggia, ma resta una grande concorrenza: da Mikaela Shiffrin ad Alice Robinson, passando per Petra Vlhova, Lara Gut, Tessa Worley. Duello sicuro nella gara uomini tra Marco Odermatt ed Alexis Pinturault. Molta attenzione anche su Henrik Kristoffersen, sul croato Filip Zubcic e sullo sloveno Zan Kranjec. Per l’Italia attenzione a Luca De Aliprandini, argento mondiale in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo weekend, 23 e 24 ottobre, torna la Coppa del Mondo di sci alpino. Come sempre ledisul ghiacciaio del Rettenbach aprono la nuova stagione.: cosa aspettarci da questa apertura? Lo scorso anno fu una grande vittoria per le azzurre con Marta Bassino e Federica Brignone sul podio, prima e seconda posizione. Le due atlete italiane sono ancora tra le principali favorite, insieme a Sofia Goggia, ma resta una grande concorrenza: da Mikaela Shiffrin ad Alice Robinson, passando per Petra Vlhova, Lara Gut, Tessa Worley. Duello sicuro nella gara uomini tra Marco Odermatt ed Alexis Pinturault. Molta attenzione anche su Henrik Kristoffersen, sul croato Filip Zubcic e sullo sloveno Zan Kranjec. Per l’Italia attenzione a Luca De Aliprandini, argento mondiale in ...

Advertising

periodicodaily : Soelden 2021: programma, orari e dove vedere le gare in tv #Soelden #CoppaDelMondo #SCI #23ottobre #24ottobre - OA_Sport : #SCIALPINO Federica Brignone è pronta per una nuova sfida: a Soelden per dar conferma delle belle sensazioni in all… - Gazzetta_it : Sci, Coppa del Mondo, Brignone sabato nel gigante di Soelden - OA_Sport : #SCIALPINO Marta Bassino a caccia di conferme: sulle nevi di Soelden si ricomincia tra le porte larghe. L'azzurra v… - Fantaski_it : Ilaria Ghisalberti completa la squadra Azzurra per Soelden #fisalpine -