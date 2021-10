Serie A, sarà Mariani l’arbitro di Inter-Juventus (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Designato l’arbitro di Inter-Juventus In vista della nona giornata della Serie A in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Juventus, in programma per domenica 24 ottobre con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani. Il fischietto romano sarà assistito da Meli e Peretti; il quarto uomo sarà Ayroldi. Al VAR Guida e Passeri all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) DesignatodiIn vista della nona giornata dellaA in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 24 ottobre con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalMaurizio. Il fischietto romanoassistito da Meli e Peretti; il quarto uomoAyroldi. Al VAR Guida e Passeri all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

