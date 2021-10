Rampelli: FdI deve diventare partito-nazione, guardando a tutti gli elettori non solo alla destra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fratelli d’Italia e il futuro. Per evitare altre sconfitte. Ne parla al Giornale Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, storico leader del gruppo dirigente che si è forgiato nell’antica sezione di Colle Oppio. E il senso che si ricava dalle sue parole è che FdI deve essere un po’ più vicino al centrodestra e un po’ più distante dalla destra estrema. La presidenza dell’Ecr, per Rampelli, è un buon viatico per riallacciare con il Ppe e con i Conservatori inglesi. «Ora occorre investire nel dialogo con i Tories, anche se il Regno Unito è fuori dall’Ue, e con il Ppe, per costruire in Europa il modello italiano di un centro alleato con la destra e ribaltare l’asse culturale del continente». E ancora: «Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fratelli d’Italia e il futuro. Per evitare altre sconfitte. Ne parla al Giornale Fabio, vicepresidente della Camera, tra i fondatori di Fratelli d’Italia, storico leader del gruppo dirigente che si è forgiato nell’antica sezione di Colle Oppio. E il senso che si ricava dalle sue parole è che FdIessere un po’ più vicino al centroe un po’ più distante destrema. La presidenza dell’Ecr, per, è un buon viatico per ricciare con il Ppe e con i Conservatori inglesi. «Ora occorre investire nel dialogo con i Tories, anche se il Regno Unito è fuori dall’Ue, e con il Ppe, per costruire in Europa il modello italiano di un centro alleato con lae ribaltare l’asse culturale del continente». E ancora: «Giorgia ...

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli FdI Rampelli traccia la rotta del " partito della nazione ": "Dialogo col Ppe" E questo sarebbe un cambio di linea: perché ad oggi, Fdi, guarda soprattutto ad Est . Onorevole Rampelli, la destra italiana è di nuovo sotto attacco. Come difendersi? "É l'Italia sovrana a essere ...

Roma finis mundi (di F. Fantozzi) Uno che i numeri li capisce, come Rampelli, è inquieto dal mattino: il calo dell'affluenza ... Le pressioni dell'ala più liberal di FdI per abbandonare la 'zavorra' dei nostalgici del Duce, con Crosetto ...

L’appello: inchiesta del Parlamento "La gestione commissariale di Arcuri – afferma il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia – è il lascito del governo Conte. Le indagini della magistratura sulle m ...

