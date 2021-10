Orrore in strada a Brescia. Aspetta la ex fidanzata sotto casa e la uccide a martellate (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ha Aspettato la ex fidanzata sotto casa e l'ha uccisa a martellate. È accaduto questa sera a Castegnato, in provincia di Brescia: l'uomo Ezio Galesi, di 49 anni è stato arrestato sul posto dai carabinieri, arrivati dopo la segnalazione dei vicini di casa. La vittima è Elena casanova, 49 anni. Secondo la prima ricostruzione, lui la stava Aspettando sotto casa. Per la donna non c'è stato niente da fare. La vittima era madre di una ragazza di 17 anni avuta da un precedente matrimonio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri Galesi, separato e padre di due ragazzi, ha seguito la ex fidanzata e quando lei ha parcheggiato ha prima infranto con un martello il finestrino della macchina e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Hato la exe l'ha uccisa a. È accaduto questa sera a Castegnato, in provincia di: l'uomo Ezio Galesi, di 49 anni è stato arrestato sul posto dai carabinieri, arrivati dopo la segnalazione dei vicini di. La vittima è Elenanova, 49 anni. Secondo la prima ricostruzione, lui la stavando. Per la donna non c'è stato niente da fare. La vittima era madre di una ragazza di 17 anni avuta da un precedente matrimonio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri Galesi, separato e padre di due ragazzi, ha seguito la exe quando lei ha parcheggiato ha prima infranto con un martello il finestrino della macchina e ...

