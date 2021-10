Omicidio | Carabinieri arrestano una persona ad Avella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Carabinieri

... per i reati di atti persecutori nei confronti di una donna di Molfetta e tentatonei confronti del nuovo compagno della stessa. Dopo la denuncia della donna, idella locale ...Poi avrebbe avvolto il corpo con sacchi di plastica neri portandolo con la sua auto nelle campagne di Nicolosi, dove lo ha fatto trovare dopo avere confessato il delitto ai. L'è ...Si è presentato ieri sera in caserma a via Prenestina l’uomo che nella notte tra venerdì e sabato ha investito e ucciso Angelo Michael Kafui ...Il gip dispone il carcere per Giovanni Francesco Di Prima, il 22enne accusato di avere ucciso con un coltello da caccia la sorella Lucrezia, di 37 anni, nella loro villa di San Giovanni La Punta mentr ...