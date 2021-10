Natale a Udine, al via le domane per i contributi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Comune di Udine intende rilanciare quest’anno il programma di attività culturali ‘Natale a Udine’, sostenendo economicamente iniziative organizzate in città sia da operatori professionistici che da associazioni di volontariato e volte ad animare culturalmente il centro cittadino e i quartieri prima, durante e dopo le festività natalizie. Particolare risalto verrà dato alle espressioni artistiche e culturali che evidenzino la tematica delle tradizioni natalizie del Friuli. Possono partecipare le associazioni culturali, le pro loco e la parrocchie cittadine con proposte inerenti la musica, il teatro, il cinema, lo spettacolo dal vivo, la cultura locale, popolare ed etnografica, la ricerca storica, la lettura e tutte le espressioni artistiche dalla cultura classica all’attualità. Saranno premiali criteri quali l’inclusione sociale e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Comune diintende rilanciare quest’anno il programma di attività culturali ‘’, sostenendo economicamente iniziative organizzate in città sia da operatori professionistici che da associazioni di volontariato e volte ad animare culturalmente il centro cittadino e i quartieri prima, durante e dopo le festività natalizie. Particolare risalto verrà dato alle espressioni artistiche e culturali che evidenzino la tematica delle tradizioni natalizie del Friuli. Possono partecipare le associazioni culturali, le pro loco e la parrocchie cittadine con proposte inerenti la musica, il teatro, il cinema, lo spettacolo dal vivo, la cultura locale, popolare ed etnografica, la ricerca storica, la lettura e tutte le espressioni artistiche dalla cultura classica all’attualità. Saranno premiali criteri quali l’inclusione sociale e ...

