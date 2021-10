Mara Venier compie gli anni e festeggia dal terrazzo di casa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi è il compleanno di Mara Venier e ovviamente festeggia, lo fa a casa iniziando con il più bello dei risvegli. Tantissimi gli auguri per Mara Venier che felice per tutta la giornata soffierà sulle sue 71 candeline. Lo scorso anno ha festeggiato i 70 anni con poche persone e con grande difficoltà a causa della pandemia, quest’anno saranno tutti senza mascherine e magari sul suo profilo social ci mostrerà qualcosina della sua serata speciale. L’angolo che adora di più della sua casa romana è il terrazzo e appena in piedi questa mattina alle prime luci del giorno ha mostrato a tutti il panorama; sempre lo stesso panorama ma lei non smette di meravigliarsi ogni volta per ciò che osserva. Sta cerando una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi è il compleanno die ovviamente, lo fa ainiziando con il più bello dei risvegli. Tantissimi gli auguri perche felice per tutta la giornata soffierà sulle sue 71 candeline. Lo scorso anno hato i 70con poche persone e con grande difficoltà a causa della pandemia, quest’anno saranno tutti senza mascherine e magari sul suo profilo social ci mostrerà qualcosina della sua serata speciale. L’angolo che adora di più della suaromana è ile appena in piedi questa mattina alle prime luci del giorno ha mostrato a tutti il panorama; sempre lo stesso panorama ma lei non smette di meravigliarsi ogni volta per ciò che osserva. Sta cerando una ...

Advertising

chetempochefa : A che ora si sarà svegliata oggi Mara Venier per festeggiare il suo compleanno? Tanti auguri da #CTCF @fabfazio ???? - Helloitsilvia : Tanti auguri a ME, MARA VENIER e VIGGO - BileMarco : RT @chetempochefa: A che ora si sarà svegliata oggi Mara Venier per festeggiare il suo compleanno? Tanti auguri da #CTCF @fabfazio ????https… - GossipItalia3 : Mara Venier spegne 71 candeline: ecco alcune delle sue gaffe più esilaranti #gossipitalianews - redazionerumors : Per celebrare la conduttrice, abbiamo ripercorso alcuni momenti storici della sua carriera televisiva Tanti Auguri… -