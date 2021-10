Il percorso difficile dei giovani in un mondo complesso e complicato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In questi giorni si sono accumulati dati dalle maggiori Agenzie internazionali, come UNICEF e OMS, sulla situazione psicologica dei bambini e degli adolescenti. Una sintesi di tutti gli studi epidemiologici internazionali (JAMA, 5 ottobre 2021) ci dice che i problemi di ansia e depressione sono raddoppiati dal pre-pandemia e ora interessano un giovane su quattro. L’UNICEF (ottobre 2021) ci mostra l’iceberg del disagio psicologico: una base di malessere diffuso (un minore su tre) sino alle forme più gravi di patologia psichica (uno su sette). Giustamente i media hanno sottolineato i dati che fanno più impressione: il suicidio è la seconda causa di morte tra i 10 e i 19 anni di età, gli accessi in Italia al Pronto Soccorso dei minori per crisi psichiche sono aumentati rispetto al pre pandemia del 84%. La pandemia ha accentuato il malessere già diffuso tra gli under 18 portando il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In questi giorni si sono accumulati dati dalle maggiori Agenzie internazionali, come UNICEF e OMS, sulla situazione psicologica dei bambini e degli adolescenti. Una sintesi di tutti gli studi epidemiologici internazionali (JAMA, 5 ottobre 2021) ci dice che i problemi di ansia e depressione sono raddoppiati dal pre-pandemia e ora interessano un giovane su quattro. L’UNICEF (ottobre 2021) ci mostra l’iceberg del disagio psicologico: una base di malessere diffuso (un minore su tre) sino alle forme più gravi di patologia psichica (uno su sette). Giustamente i media hanno sottolineato i dati che fanno più impressione: il suicidio è la seconda causa di morte tra i 10 e i 19 anni di età, gli accessi in Italia al Pronto Soccorso dei minori per crisi psichiche sono aumentati rispetto al pre pandemia del 84%. La pandemia ha accentuato il malessere già diffuso tra gli under 18 portando il ...

