Green pass e i dubbi sul piano giuridico, la nostra risposta a Massimo Cacciari (Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Elena Dragagna, avvocato; Maurizio Rainisio, statistico; Sara Gandini, epidemiologa/biostatistica Massimo Cacciari ha ragione e non ha ragione quando, criticamente, pone quesiti su Green pass e vaccini (il riferimento è all'articolo apparso su La Stampa, il 3 settembre scorso). Ha ragione sulle questioni giuridiche, mentre le domande scientifiche sono poste male. Ma non è colpa sua. Sia i giornalisti che gli scienziati hanno fatto e continuano a fare una gran confusione. La prima domanda ai giuristi è: "È o non è in contraddizione col regolamento Ue 2021/953, che vietava ogni discriminazione, l'istituzione del Green pass, nei termini in cui diventerà legge in Italia?". La risposta a tale domanda è affermativa. La contraddizione c'è ed evidente. Infatti, il ...

