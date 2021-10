GF Vip | Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni provocano | “Ci baciamo davanti a Lulù”

Advertising

romapuledrina : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié pensa di lasciare il GF Vip: “Mi manca Manuel, però ieri mi ha deluso” - infoitcultura : GF Vip, Lulù Selassiè in crisi nera per Manuel Bortuzzo: “È glaciale” - LaNostraTv - BITCHYFit : Lulù Selassié pensa di lasciare il GF Vip: “Mi manca Manuel, però ieri mi ha deluso” - BlastingItalia : Grande Fratello Vip, Manuel spiazza Lulù con una frase volgare (VIDEO) #gfvip #gfvip6 - sabrinalimanni : Con queste parole ha dimostrato l'unico scopo del raccontare a cuore aperto ciò che le è successo (?): fare nuovame… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Come ogni edizione passata, anche quest'anno il Grande Fratello, oltre a proporre il solito ... Abbiamo visto comeBortuzzo abbia legato tantissimo con Aldo Montano e Alex Belli, e trovato l'...Lulù Selassié è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà, caratterizzato anche dal rapporto conBortuzzo , ci ha pensato l'ex gieffina Giulia Salemi . Giulia Salemi rompe il silenzio su Lulù ...Più il Grande Fratello Vip prova a creare nuove coppie e più queste si sfasciano. Dopo Manuel e Lulù, sembra arrivato anche per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi il tempo di dirsi addio. La ragazz ...Cioè non potrei mai essere così fredda…”. Lulù Hailè Selassiè è poi scoppiata a piangere al GF Vip, asserendo di non riuscire a capire come possa tenere un simile comportamento nei suoi confronti. Lul ...