Esce “Luigi Proietti detto Gigi”, la regia è di Edoardo Leo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – Tre anni di lavoro. Posando lo sguardo su una carriera infinita. Materiali inediti. I backstage degli spettacoli. La sua ultima intervista, non sapendo che sarebbe stata l’ultima. Le parole di Paola Cortellesi, Marco Giallini, Rosario Fiorello, Renzo Arbore, Nicola Piovani e Loretta Goggi, i suoi amici storici, la sua famiglia. Mesi immersi negli archivi alla ricerca del ‘segreto’ di Gigi Proietti. Tutto questo è “Luigi Proietti detto Gigi”, la cui regia è stata curata da Edoardo Leo. “È la prima produzione della mia Aleafilm, IIF – Italian International Film e Raicinema”, spiega Leo. “Un grazie speciale a Lexus che ha coprodotto questo progetto che poi avrà il suo percorso al cinema. Il film avrà la sua prima proiezione ufficiale per la Festa ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – Tre anni di lavoro. Posando lo sguardo su una carriera infinita. Materiali inediti. I backstage degli spettacoli. La sua ultima intervista, non sapendo che sarebbe stata l’ultima. Le parole di Paola Cortellesi, Marco Giallini, Rosario Fiorello, Renzo Arbore, Nicola Piovani e Loretta Goggi, i suoi amici storici, la sua famiglia. Mesi immersi negli archivi alla ricerca del ‘segreto’ di. Tutto questo è “”, la cuiè stata curata daLeo. “È la prima produzione della mia Aleafilm, IIF – Italian International Film e Raicinema”, spiega Leo. “Un grazie speciale a Lexus che ha coprodotto questo progetto che poi avrà il suo percorso al cinema. Il film avrà la sua prima proiezione ufficiale per la Festa ...

Advertising

Saverio5611 : @maveric1277 @LegaSalvini se esce fa un piacere a te Luigi,e anche a noi. - gaia39525319 : RT @__americandream: Carola che se ne esce con “continui a non essere nei miei schemi Luigino..e io cosa sto cercando di fare qui dentro? L… - lufjlm : RT @laagiuuu: Non Carola e Luigi sul letto e serena che esce dalla camera ridendo ??#Amici21 - M5S_No_Grazie : RT @Guli__1979: Esce il libro di Luigi Di Maio. Lo trovate sullo scaffale a destra, poi in quello al centro ma anche sulla mensola a sinist… - sbrandotiamo : RT @laagiuuu: Non Carola e Luigi sul letto e serena che esce dalla camera ridendo ??#Amici21 -