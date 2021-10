Ecco i canali Rai e Mediaset che da oggi passano al DVB-T2 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se ne parla da diverso tempo e oggi, 20 ottobre 2021, inizierà lo switch off di alcuni canali al nuovo digitale terrestre: il DVB-T2. Come spiegato in diversi articoli, il passaggio sarà graduale e darà modo a tutti di adeguarsi alla nuova codifica. Vediamo dunque di capire quali canali passeranno al nuovo digitale terrestre il 20 ottobre. I canali che passano al DVB-T2 il 20 ottobre 2021 Da oggi infatti, alcuni canali Rai e Mediaset si potranno vedere in alta definizione solamente tramite un decoder compatibile o con una televisione che supporti il DVB-T2. I canali Rai interessati dallo switch off di oggi sono: Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Per quanto riguarda ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Se ne parla da diverso tempo e, 20 ottobre 2021, inizierà lo switch off di alcunial nuovo digitale terrestre: il DVB-T2. Come spiegato in diversi articoli, il passaggio sarà graduale e darà modo a tutti di adeguarsi alla nuova codifica. Vediamo dunque di capire qualipasseranno al nuovo digitale terrestre il 20 ottobre. Icheal DVB-T2 il 20 ottobre 2021 Dainfatti, alcuniRai esi potranno vedere in alta definizione solamente tramite un decoder compatibile o con una televisione che supporti il DVB-T2. IRai interessati dallo switch off disono: Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Per quanto riguarda ...

