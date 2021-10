Conte: “Il Reddito di cittadinanza viene rifinanziato e cambiato in meglio” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – “Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Il Reddito di cittadinanza di certo non si cancella, anzi viene rifinanziato e cambiato in meglio. Non solo. Ci stiamo battendo per mettere più soldi in tasca ai lavoratori, intervenendo ancora sul cuneo fiscale. Questo mentre al Senato inizia la discussione sul ddl del Movimento 5 Stelle sul salario minimo, per aumentare gli stipendi dei cittadini. Ci aspettiamo la convergenza di tutti, visto che i nostri lavoratori hanno salari fra i più bassi: siamo gli unici in Europa per cui sono diminuiti negli ultimi 30 anni”. Lo afferma Giuseppe Conte, leader del M5S. Per quanto riguarda il Reddito, aggiunge Conte, “mentre i soliti noti si battevano per tagliare un sostegno a cittadini in difficoltà, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA – “Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto. Ildidi certo non si cancella, anziin. Non solo. Ci stiamo battendo per mettere più soldi in tasca ai lavoratori, intervenendo ancora sul cuneo fiscale. Questo mentre al Senato inizia la discussione sul ddl del Movimento 5 Stelle sul salario minimo, per aumentare gli stipendi dei cittadini. Ci aspettiamo la convergenza di tutti, visto che i nostri lavoratori hanno salari fra i più bassi: siamo gli unici in Europa per cui sono diminuiti negli ultimi 30 anni”. Lo afferma Giuseppe, leader del M5S. Per quanto riguarda il, aggiunge, “mentre i soliti noti si battevano per tagliare un sostegno a cittadini in difficoltà, ...

Advertising

Adnkronos : #Redditodicittadinanza, Conte: 'Non si cancella, sarà rifinanziato e cambiato in meglio'. - fanpage : #Redditodicittadinanza, Giuseppe Conte si scaglia contro Meloni e Salvini - Carla37611766 : @Stefano173456 Li facciamo cuocere a fuoco lento! Se non ci fossimo stati giustizia e reddito non ci sarebbero più… - dome2727 : RT @DeSantis1948: Manovra: Conte, reddito rifinanziato e migliorato - Ultima Ora - ANSA - DumboDruey : @concetta1915 @GiuseppeConteIT Il papa non ha bisogno del consenso del paese. E non lo deve fare lui il reddito uni… -