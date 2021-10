Cleo Smith | la disperazione della mamma della bimba di 4 anni scomparsa in campeggio Il suo racconto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continuano senza sosta le operazioni di ricerca di, ladi 4dalla tenda dove dormiva con la sorella, lae il patrigno, in unCoral Coast in Australia.risultadalle prime luci del mattino di sabato 16 ottobre, quando lanon l’ha trovata accanto alla sorellina più piccola. Le ricerche disono state sospese per un paio di giorni tra lunedì e martedì a causa del maltempo. Impiegati anche droni, elicotteri oltre alle persone sul campo. La madre di, Ellie, e il compagno Jake Gliddon, sono apparsi su 7News lanciando un ...

Advertising

infoitestero : Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa nella notte mentre dormiva in campeggio con i genitori in Australia:… - icittadini : Cleo Smith, la mamma della bimba scomparsa dal campeggio: «Si è svegliata all’1.30 di notte. E’ l’ultima volta che… - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: CHE FINE HA FATTO CLEO SMITH? – LA BIMBA DI 4 ANNI È SCOMPARSA DI NOTTE DALLA TENDA DOVE DORMIVA... - blogcupoftea : Cleo Smith: bambina di 4 anni scompare nella notte mentre si trova al campeggio - ParliamoDiNews : che fine ha fatto cleo smith? – la bimba di 4 anni è scomparsa di notte dalla tenda dove dormiva... - Cronache… -

Ultime Notizie dalla rete : Cleo Smith

Una bambina di 4 anni scomparsa misteriosamente nella notte mentre si trovava in campeggio. Nessuna traccia nemmeno del suo sacco a pelo.ha solo 4 anni. Era in campeggio con la mamma e il papà quando di lei si sono perse le tracce: la bimba è scomparsa nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre. La misteriosa sparizione ...Non si fermano le indagini sulla piccola, la bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio in Australia sabato notte. Mentre le indagini continuano, la polizia ha smontato la teoria del complotto che circondava il caso e anzi ha ...Continuano senza sosta le operazioni di ricerca di Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa dalla tenda dove dormiva con la sorella, la mamma e il patrigno, in un campeggio della Coral Coast in Austra ...Subito è scattato l’allarme: la polizia la sta cercando ovunque anche con l’aiuto di elicotteri. La polizia sta rintracciando tutti coloro che si trovavano nel campeggio, ma le operazioni di ricerca s ...