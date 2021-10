Chiusa fino al 25 ottobre scuola con focolaio Covid: 13 alunni e 5 insegnanti positivi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Resterà chiuso fino a lunedì 25 ottobre l'istituto comprensivo "Di Giacomo-Santa Chiara" di Qualiano (Napoli), la scuola nella quale si è verificato un focolaio con 13 alunni e 5 insegnanti risultati positivi al Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Resterà chiusoa lunedì 25l'istituto comprensivo "Di Giacomo-Santa Chiara" di Qualiano (Napoli), lanella quale si è verificato uncon 13e 5risultatial. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Chiusa fino al 25 ottobre scuola con focolaio Covid: 13 alunni e 5 insegnanti positivi - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca Focolaio con figli di non vaccinati, scuola chiusa fino a lunedì: saltano gite e incontri - Zelda120189 : Questione biglietti di Ermanno FINALMENTE chiusa. Fino a marzo non voglio mai più sentirne parlare. Ora vado a fes… - _whocouldstay : Alla fine lo farò venerdì pomeriggio visto che era l’unica disponibilità nella farmacia vicino casa mia… ma tanto f… - NapoliToday : #Cronaca Focolaio con figli di non vaccinati, scuola chiusa fino a lunedì: saltano gite e incontri… -