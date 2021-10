Calciomercato Inter | si ribalta tutto | Inzaghi e Marotta cambiano idea

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’continua a lavorare in ottica futura anche per i possibili rinnovi contrattuali: l’intreccio tra i due top player, la decisione diArturo Vidal è tornato a gioire… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Juventus, finalmente abbiamo una data per la firma sul contratto che legherà Paulo ... la Joya si appresta a riprendersi una maglia da titolare proprio contro l', il match decisivo ...news : Simone Inzaghi, al termine del match contro lo Sheriff, ha parlato affrontando diversi ... ed in particolare quelle riguardanti due nuovi acquisti dell'ultima sessione di. Si ...Il Torino è la terza squadra che ha subito meno gol in Serie A quest'anno e, per raggiungere questo risultato, il peso del leader della retroguardia ...L’episodio, immortalato in un video diventato virale, risale al post match all’Olimpico contro l’Inter ROMA - “La Società Sportiva Lazio ha inviato nelle scorse settimane una lettera ai fornitori per ...