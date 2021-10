Atp Anversa 2021, Sinner si prende il derby italiano e vola ai quarti: Musetti sconfitto in due set (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jannik Sinner porta a casa il derby tutto italiano nel secondo turno del torneo Atp di Anversa 2021 battendo in due set Lorenzo Musetti col punteggio di 7-5 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. In terra belga l’altoatesino conquista un successo importante sia per questo torneo, in cui raggiunge i quarti nei quali affronterà Rinderknech, che soprattutto in ottica Atp Finals, anche se resta tutto molto complicato. Per l’illusionista di Carrara segnali di ripresa. Entrambi portano a casa a zero il primo game al servizio, le prime difficoltà sono per Musetti che concede un trenta a Jannik, salvo poi sistemare tutto con tre punti in fila, quindi addirittura il toscano si guadagna una palla break nel quarto game col suo splendido rovescio lungolinea: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Jannikporta a casa iltuttonel secondo turno del torneo Atp dibattendo in due set Lorenzocol punteggio di 7-5 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. In terra belga l’altoatesino conquista un successo importante sia per questo torneo, in cui raggiunge inei quali affronterà Rinderknech, che soprattutto in ottica Atp Finals, anche se resta tutto molto complicato. Per l’illusionista di Carrara segnali di ripresa. Entrambi portano a casa a zero il primo game al servizio, le prime difficoltà sono perche concede un trenta a Jannik, salvo poi sistemare tutto con tre punti in fila, quindi addirittura il toscano si guadagna una palla break nel quarto game col suo splendido rovescio lungolinea: ...

Advertising

solounastella : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 ANVERSA, A SINNER IL DERBY ITALIANO Battuto Musetti in 2 set (7-5, 6-2) #SkyTennis #Tennis #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 ANVERSA, A SINNER IL DERBY ITALIANO Battuto Musetti in 2 set (7-5, 6-2) #SkyTennis #Tennis… - sportface2016 : #AtpAnversa 2021: come e quando seguire la sfida tra #Sinner e #Rinderknech - federtennis : ???? Avanza ai QF dell'ATP di Anversa @janniksin , che sconfigge Lorenzo #Musetti in due set 7-5 6-2. Incontrerà… - Frat_Olimpica : #tennis @EuroTennisOpen ad Anversa @janniksin vince la prima sfida nel circuito maggiore contro @Lorenzo1Musetti e… -