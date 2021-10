Amici 21 | il daytime del 20 ottobre | una gara a sorpresa per i ballerini

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ILDI21 DEL 20: IVENGONO CONVOCATI. ESIBIZIONI ALe settimane di21 verso il serale, sono sempre più incerte per ogni allievo. Ecco cos’è accaduto neldel 20andato in onda su Canale 5 alle ore 16.10. LEGGI ANCHE21, una busta rossa da Rudy Zerbi: colpo di scena in casetta Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono, verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe della ventunesima edizione: Alessandra ...