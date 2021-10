Truffe online sempre più frequenti, cresce l'allarme: l'ultimo raggiro su un camper (Di martedì 19 ottobre 2021) Qualche giorno fa ha pubblicato sul noto portale Subito.it l'annuncio di un camper in vendita. Il prezzo era particolarmente conveniente ed ha fatto subito gola all'ignaro compratore montegranarese, ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 ottobre 2021) Qualche giorno fa ha pubblicato sul noto portale Subito.it l'annuncio di unin vendita. Il prezzo era particolarmente conveniente ed ha fatto subito gola all'ignaro compratore montegranarese, ...

Advertising

RadiobaseMN : RT @robertostorti: Truffe on-line: i guadagni facili non esistono #pareridistorti #mantova #truffa #truffe #online #portali #guadagno #fac… - robertostorti : Truffe on-line: i guadagni facili non esistono #pareridistorti #mantova #truffa #truffe #online #portali #guadagno… - DavideBoni : RT @robertostorti: Truffe on-line: i guadagni facili non esistono #pareridistorti #mantova #truffa #truffe #online #portali #guadagno #fac… - RadiobaseMN : RT @robertostorti: Truffe on-line: i guadagni facili non esistono #pareridistorti #mantova #truffa #truffe #online #portali #guadagno #fac… - robertostorti : Truffe on-line: i guadagni facili non esistono #pareridistorti #mantova #truffa #truffe #online #portali #guadagno… -