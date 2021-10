Se gestite un sito WordPress aggiornate subito questo popolare plugin

Leggi su helpmetech

(Di martedì 19 ottobre 2021): il“WP Fastest Cache” necessita urgentemente di un aggiornamento Il plug-in WP Fastest Cache per ottimizzare i tempi di caricamento dei siti Weboffriva opzioni di attacco per scripting cross-site (XSS) e SQL injection. È disponibile un aggiornamento per gli oltre un milione di utenti del plug-in cache: WP Fastest Cache 0.9.5 elimina i problemi di sicurezza esistenti in tutte le versioni precedenti. Se non hai ancora aggiornato il, dovresti farlo il prima possibile. Coloro che hanno scoperto le vulnerabilità valutano il rischio per la sicurezza da “alto” a “critico”. La versione protetta è disponibile suldi download di WP Fastest Cache. Un post sul blog della società Jetpack fornisce i dettagli delle due vulnerabilità, ...