Roma, Zaniolo a rischio stop per due big match di Serie A (Di martedì 19 ottobre 2021) Zaniolo si ferma di nuovo. Non per molto si spera, ma comunque c’è il timore di vedergli sventolare bandiera bianca per tre partite di campionato, due dei quali sono big match. Lui da inizio stagione (e anche da prima se si considera la convalescenza e il lento recupero) ce la sta mettendo tutta, ma ogni volta succede sempre qualcosa che lo frena e che fa riaffiorare le vecchie paure: il ginocchio che ha scricchiolato allo Stadium stavolta è pulito (non ci sono complicazioni per i legamenti), ma il dolore c’è e la risonanza ha evidenziato un trauma in iperflessione. I medici parlano di un recupero completo in un paio di settimane, ma per un soggetto a rischio non è facile darlo per certo in tempi brevissimi, quindi Zaniolo per precauzione salterà sicuramente la trasferta di giovedì contro il Bodo/Glimt e molto ... Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021)si ferma di nuovo. Non per molto si spera, ma comunque c’è il timore di vedergli sventolare bandiera bianca per tre partite di campionato, due dei quali sono big. Lui da inizio stagione (e anche da prima se si considera la convalescenza e il lento recupero) ce la sta mettendo tutta, ma ogni volta succede sempre qualcosa che lo frena e che fa riaffiorare le vecchie paure: il ginocchio che ha scricchiolato allo Stadium stavolta è pulito (non ci sono complicazioni per i legamenti), ma il dolore c’è e la risonanza ha evidenziato un trauma in iperflessione. I medici parlano di un recupero completo in un paio di settimane, ma per un soggetto anon è facile darlo per certo in tempi brevissimi, quindiper precauzione salterà sicuramente la trasferta di giovedì contro il Bodo/Glimt e molto ...

