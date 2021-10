Quando gioca l'Inter e dove vedere la partita dei nerazzurri (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel prossimo turno, 9/a giornata di andata, del campionato di serie A, l'Inter giocherà in casa contro la Juventus domenica 24 ottobre alle ore 20.45 . L'incontro Inter-Juventus sarà trasmesso... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 ottobre 2021) Nel prossimo turno, 9/a giornata di andata, del campionato di serie A, l'giocherà in casa contro la Juventus domenica 24 ottobre alle ore 20.45 . L'incontro-Juventus sarà trasmesso...

Advertising

DavideCorsi00 : RT @buccinoalex: Ok #bonucci fate tutto voi in pratica, giocate arbitrate decidete quando vince e perde …fatece saper se volete gioca da so… - helvsin : non muso che gioca quando io ho lezione - BullaInterista : RT @buccinoalex: Ok #bonucci fate tutto voi in pratica, giocate arbitrate decidete quando vince e perde …fatece saper se volete gioca da so… - Zelgadis265 : RT @buccinoalex: Ok #bonucci fate tutto voi in pratica, giocate arbitrate decidete quando vince e perde …fatece saper se volete gioca da so… - buccinoalex : Ok #bonucci fate tutto voi in pratica, giocate arbitrate decidete quando vince e perde …fatece saper se volete gioc… -