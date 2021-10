Per Quentin Tarantino, con la cancel culture “nessuno è al sicuro” (Di martedì 19 ottobre 2021) Come Johnny Deep, anche Quentin Tarantino dice che con la cancel culture, “nessuno è al sicuro”. Alla 16esima Festa del Cinema di Roma, a differenza del suo collega, arriva puntualissimo all’incontro con la stampa, portandosi con sé – oltre ai jeans, le sneakers, una camicia larga a coprire i chili in più come un americano medio qualsiasi – una buona dose di simpatia e una risata contagiosa che diventa acuta quando gli si chiede di un possibile Kill Bill 3, visto che ha detto che vuole realizzare un decimo film per chiudere definitivamente con il cinema. “Chissà – risponde - È una possibilità, Vedremo”. Nel frattempo, il suo ultimo film, “C’era una volta a Hollywood”, presentato al Festival di Cannes nel 2019, non ha ricevuto critiche positive e c’è chi ha scritto (come Variety) che ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Come Johnny Deep, anchedice che con, “è al”. Alla 16esima Festa del Cinema di Roma, a differenza del suo collega, arriva puntualissimo all’incontro con la stampa, portandosi con sé – oltre ai jeans, le sneakers, una camicia larga a coprire i chili in più come un americano medio qualsiasi – una buona dose di simpatia e una risata contagiosa che diventa acuta quando gli si chiede di un possibile Kill Bill 3, visto che ha detto che vuole realizzare un decimo film per chiudere definitivamente con il cinema. “Chissà – risponde - È una possibilità, Vedremo”. Nel frattempo, il suo ultimo film, “C’era una volta a Hollywood”, presentato al Festival di Cannes nel 2019, non ha ricevuto critiche positive e c’è chi ha scritto (come Variety) che ...

