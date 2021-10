"Non lo conosce, deve stare a casa!", Auriemma infuriato in diretta (Di martedì 19 ottobre 2021) Il giornalista Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Marte accusando pesantemente l'arbitro Daniele Orsato, che domenica sera si è reso protagonista di una svista in occasione del calcio di rigore concesso in Juventus-Roma e soprattutto avendo detto ai calciatori in campo la frase "sul calcio di rigore non si applica mai il vantaggio". Di seguito lo sfogo di Auriemma: Orsato Juventus Roma "Caro Orsato, tu devi cambiare attività! Non puoi pensare di essere più intelligente di noi, se non conosci il regolamento non puoi arbitrare più! E tra poco succederà". Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Il giornalista Raffaeleha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Marte accusando pesantemente l'arbitro Daniele Orsato, che domenica sera si è reso protagonista di una svista in occasione del calcio di rigore concesso in Juventus-Roma e soprattutto avendo detto ai calciatori in campo la frase "sul calcio di rigore non si applica mai il vantaggio". Di seguito lo sfogo di: Orsato Juventus Roma "Caro Orsato, tu devi cambiare attività! Non puoi pensare di essere più intelligente di noi, se non conosci il regolamento non puoi arbitrare più! E tra poco succederà".

Advertising

ZZiliani : “… a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete”. Quindi #Orsato non conosce il regolamento. Ba… - matteograndi : Delle due l’una: o Orsato non conosce il regolamento e allora non può più arbitrare, oppure lo conosce e mente. E a… - Marcozanni86 : Un commissario europeo che non conosce i trattati. - dgualdo : @il__johnny Non è difficile da capire che un bimbo ha altre aspettative, non conosce tutti questi aspetti organizza… - gilnar76 : 'Non lo conosce, deve stare a casa!', Auriemma infuriato in diretta #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -