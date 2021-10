Mauro Icardi pedinato, Wanda Nara ha scoperto una chat con la Suarez (Di martedì 19 ottobre 2021) In Argentina non si parla d'altro. La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi tiene banco nelle trasmissioni e ogni giorno di scoprono nuovi dettagli della telenovela che vede coinvolta la procace ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) In Argentina non si parla d'altro. La rottura tratiene banco nelle trasmissioni e ogni giorno di scoprono nuovi dettagli della telenovela che vede coinvolta la procace ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - LadyNews_ : #MauroIcardi incastrato da #WandaNara, #divorzio in vista: 'Lei ha assunto un investigatore privato' - CostaMik : @RMCsport Mauro Icardi B ?? - qn_giorno : #WandaNara, #MauroIcardi e la chat con #EugeniaSuarez: 'Vorrei incontrarti in discoteca' -