“Le Iene” | la proposta al neo sindaco di Roma Gualtieri sull’intitolazione di via Salari 267 a Giulio Regeni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Raggiunto dall’inviato de “Le” Antonino Monteleone, il neodella Capitale Robertorisponde alladi prendere come primo impegno quello di sostituire viaa 267 a, dove ha sede l’Ambasciata d’Egitto, con via, in modo da far apparire su tutti i documenti ufficiali da e per l’Egitto, il nome del nostro connazionale torturato e ucciso al Cairo. “Le”, Antonio Monteleone propone al neodidi intitolare la sede dell’Ambasciata D’Egitto aL’inviato, dopo aver posto la targa sul muro che costeggia la strada di accesso all’Ambasciata, ne porge una copia al ...