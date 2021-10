Inter-Sheriff 3-1 | moldavi battuti | tabellino e highlights

(Di martedì 19 ottobre 2021) I nerazzurri tornano a segnare e a vincere in Champions League. In gol Dzeko, Vidal e De Vrij– I nerazzurri battono a San Siro idelloin una partita che si poteva complicare, perché la squadra che per la prima volta partecipa alla Champions League ha comunque messo in campo tanta corsa e iniziativa per mettere in difficoltà i padroni di casa. Al vantaggio di Dzeko al 34’ ha risposto una punizione magistrale di Thill al 52’, sulla quale neanche Handanovic ha potuto nulla in tuffo. Nella ripresa i ...

L'arresta loe riprende colore in Champions, dove in casa non vinceva dal 2 - 0 al Borussia Dortmund nel pre Covid, il 23 ottobre 2019. Decidono un super Dzeko, il guerriero Vidal e De ...MILANO - Arriva finalmente la vittoria in Champions per l': a San Siro i nerazzurri battono 3 - 1 loTiraspol e ad aprire le danze, dopo un lungo digiuno, il gran gol di Dzeko al 34' del primo tempo. Nella ripresa il pari su punizione di Thill ...A San Siro, gli uomini di Inzaghi hanno tante occasioni e poi sbloccano il risultato con Dzeko. Il pari degli ospiti mette paura, poi Vidal e De Vrij regalano tre punti e una speranza ...Tris dell'Inter, Sheriff ko: prima vittoria in Champions per Inzaghi, decisivi i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij del 19/10/2021 alle 22:49 L'Inter torna a vincere in Champions dopo quasi due anni ...