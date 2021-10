Imprese, Bonetti: 'Più percorsi meritocratici, uomini e donne competano alla pari' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Promuovere la presenza delle donne nei luoghi di governance, sia a livello istituzionale che nel mondo del business, è oggi ritenuto un impegno fondamentale, non solo per il Governo italiano ma anche in ambito internazionale, come una delle strategie necessarie per costruire un nuovo modello di sviluppo, che sia davvero resiliente, inclusivo, sostenibile per la nostra società". Così la ministra delle pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti, in un videomessaggio inviato al workshop “donne manager e performance aziendali”, organizzato da Fondirigenti, e nel quale sono stati presentati i risultati di un'indagine sul tema della formazione per le donne manager. “Anche nel mondo del lavoro - ha continuato Bonetti - oggi dobbiamo dare un impulso forte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Promuovere la presenza dellenei luoghi di governance, sia a livello istituzionale che nel mondo del business, è oggi ritenuto un impegno fondamentale, non solo per il Governo italiano ma anche in ambito internazionale, come una delle strategie necessarie per costruire un nuovo modello di sviluppo, che sia davvero resiliente, inclusivo, sostenibile per la nostra società". Così la ministra delleOpportunità e Famiglia, Elena, in un videomessaggio inviato al workshop “manager e performance aziendali”, organizzato da Fondirigenti, e nel quale sono stati presentati i risultati di un'indagine sul tema della formazione per lemanager. “Anche nel mondo del lavoro - ha continuato- oggi dobbiamo dare un impulso forte ...

