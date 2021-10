Il mecenate fiorentino sceglie il comune di Pieve Fosciana per la nuova donazione

(Di martedì 19 ottobre 2021) La persona in questione è Luciano Panci, nato a Roccastrada, undella zona mineraria della provincia di Grosseto, dove il padre lavorava nella miniera di lignite di Ribolla, ultimo di tre figli.

Ilinizia dagli anni 90 con una prima donazione alla biblioteca di Scandicci, nel 2015 la biblioteca di Impruneta riceve circa 1000 dvd che consentono di organizzare una mediateca di buon ...Sceglie il comune di Pieve Fosciana per la sua nuova donazione: più di 2mila dvd con film italiani e stranieri e 600 cd di diversi generi musicali. E' ilLuciano Panci nato a Roccastrada, il comune della zona mineraria in provincia di Grosseto dove il padre lavorava nella miniera di lignite di Ribolla, ultimo di tre figli. Luciano ...Oltre 2mila dvd e 600 cd musicali. La consigliera Annarita Fiori: "Verranno messi a disposizione di singoli, gruppi e soprattutto delle scuole" ...L’appello di Alexander Pereira, sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino ha avuto successo e sono stati già raccolti 1 milione e 100 mila euro (ne servono 2 milioni) per l’avviamento della stagio ...